تألُّق دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في أحدث إطلالة لها بفستان أزرق

تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في أحدث إطلالة لها بفستان أزرق، سبق أن ارتدته للمرة الأولى خلال جولة ملكية منذ أربع سنوات. خطفت كيت الأنظار خلال احتفال في قصر باكنغهام للاحتفال بالذكرى الـ25 لجمعية الأطفال الخيرية Place2Be، بفستان ساحر باللون الأزرق النيلي من تصميم جيني باكهام Jenny Packham، كانت أطلت به في العام 2016 خلال جولة ملكية في مومباي، الهند. الجزء العلوي للفستان تميّز بالشكّ الناعم والأنيق، فيما إنسابت تنورته مع قماش الأورغنزا.

وناسبت هذه الإطلالة المفعمة بالأناقة والرقيّ قوام كيت ميدلتون بشكل مثالي، ومنحتها أسلوباً أنثوياً ناعماً. ويبلغ ثمن هذا الفستان £3,500، ويُعتقد بأن الشكّ قد نقّذ في الهند، وكما على الفستان، كان الشك حاضراً أيضاً على الكلاتش الذي نسّقته مع فستانها، فيما إختارت حذاء ستيليتو من ماركة Jimmy Cho سعره £550. وأقراط من تصميم Erdem.

وتركّز دوقة كمبريدج في الفترة الأخيرة، على إعادة إستعمال قطع قديمة تملكها منذ سنوات، مثل المعطف الأحمر من مجموعة Catherine Walker الذي يعود للعام 2018، وكذلك المعطف من ماركة Reiss الذي أطلت به في إيرلندا وتملكه منذ 13 عاما، وعلى عكس إطلالتها الصباحية، إعتمدت في المساء تسريحة شعر أبسط، فقامت بإسدال شعرها مع التموجات العريضة.

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