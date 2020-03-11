الامارات | كيف تواجه رائحة القدم الكريهة؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم من الأمور المزعجة، التي تسبب حرجاً شديداً للأشخاص الذين يعانون منها.. فكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذا السؤال؛ أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية إنجريد شموكيل أنه يمكن مواجهة رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم من خلال غسل الأقدام جيداً، وبصفة منتظمة بواسطة الماء والصابون، مع مراعاة تجفيفها جيداً، خصوصاً الفراغات بين الأصابع، وذلك لمنع البكتيريا والفطريات من التكاثر.
وأضافت الطبيبة أنه يمكن أيضاً استخدام مزيل العرق المخصص للأقدام، والذي يحتوي على نسبة عالية من الألومنيوم من أجل محاربة التعرّق الشديد بالأقدام، والتي توجد بها غدد عرق أكثر من أي جزء آخر بالجسم.
ومن التدابير المهمة أيضاً لمواجهة رائحة القدم الكريهة تغيير الحذاء، وارتداء جورب جديد كل يوم.
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