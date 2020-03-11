أرضيات الفينيل تعود بثوب فخم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يشهد عالم الديكور في 2020 عودة قوية لأرضيات الفينيل المرنة، والتي تكتسي هذا العام العام بثوب جديد لتضفي لمسة فخامة على الغرفة.

وأوضح خبير الديكور الألماني أوفه فيبروك أن أرضيات الفينيل الفخمة “Luxury Vinyl Tiles” تشتمل هذا العام على طبقة ديكورية تحاكي مظهر الخشب الطبيعي أو الأحجار أو الخرسانة لتضفي على الغرفة تأثيرا ساحرا يأسر الألباب.

وأضاف فيبروك أن أرضيات الفينيل لا تتمتع بالفخامة فحسب، بل تمتاز بالمتانة أيضا؛ حيث إنها تقاوم الرطوبة، ومن ثم يمكن استخدامها في الحمام أيضا، وليس في غرفة النوم أو غرفة المعيشة أو الممر فقط.