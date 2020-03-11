"وفاء" تتمنى توفير علاج نجلها على نفقة الدولة: نفسي أسمع صوت ابني

معاناة عاشتها وفاء محمد فرج، منذ ولادة طفلها "إسلام" من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذو الـ4 سنوات، ورغم الظروف المادية التي مرت بها إلا أنها لم تتمنى سوى علاج نجلها وأن تراه يقف على قدميه ويحصل على أبسط حقوقه في العلاج.

سماعات داخلية وإجراء عملية جراحية في قدميه تساعده على تحسين حياته، كان هذا حلم "وفاء"، ورغم ظروف مرضها بالسكر والضغط إلا أنها استمرت في المحاولات لعلاج طفلها وتحسين حياته.

مشاكل يعانى منها الطفل منذ ولادته وهي صعوبة السمع وبمرورالوقت بعد بلوغه سن الـ 3 سنوات، اكتشفت معاناته من مشكلة في قدمه واعوجاجها "كانت صدمة ليا لما عرفت وحاولت أجييله علاج على نفقة الدولة ولحد دلوقتي وسنه بقى 5 سنين معملش العملية".

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رحلة عذاب خاضتها السيدة الأربعينية، من شبرا الخيمة، حتى تتمكن من علاج نجلها وذلك بسبب ضيق يد زوجها وعدم قدرته على علاج نجلها على نفقته الخاصة "حالة ابني محتاجة عملية غير كده رجله هتتقطع".

تتمنى وفاء أن تسمع صوت نجلها "ابني محتاج غير العملية سماعات داخلية سعرها 7 آلاف جنيه علشان يقدر يسمع بشكل طبيعي"، لم تتمنى الآن لطفلها سوى إجراء العملية الجراحية وتركيب السماعات التي تساعده على السمع بشكل طبيعي.