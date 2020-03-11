"بنت الجبران" لـ هيفاء و"عود البطل" لـ إيمي سالم.. هكذا وجه عمر كمال مهرجاناته الشهيرة

"بنت الجيران" و"عود البطل" لمطربيهم عمر كمال، وحسن شاكوش، من المهرجانات الأكثر سماعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب تصدرها محركات البحث على الإنترنت خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه، أهدى عمر كمال، مطرب المهرجانات، الأغنيتين لكلًا من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، والفنانة إيمي سالم.

ففي البداية، وخلال إعلان "إيمي" عن استضافتها للأخير في برنامجها "نفسنة" نشرت الفنانة فيديو يجمعها بمطرب المهرجان، هو يغني مقطعا من المهرجان الشعبي، مشيرًا للأخيرة، قائلًا: "أنا وشاكوش عملنا عود البطل ليكي".

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لتعلق "إيمي" على المقطع قائلة:"حبيبي يا أبو الجدعنة انت يا عمر الأصل طيب والصوت ماينفعش يتعيب، مبروك عليكم انت وحسن عود البطل".

لم تمر أيام على تصريح "عمر" ليقرر توجيه مهرجانه السابق "بنت الجيران" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فعلى الرغم من تقديم عدة فنانات رقصات مختلفة على المهرجان، إلا أن مُطربه اختار الفنانة اللبنانية لتوجيه لها. حيث نشر فيديو للفنانة اللبنانية، وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران"، وسط أصدقائها، خلال الاحتفالات بعيد ميلادها.

مُعلقًا: "لما بنت الجيران الحقيقة تغني لنفسها".