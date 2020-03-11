الامارات | فلسطينية عمرها عامان..أصغر مصابي " كورونا" في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينية عمرها عامان..أصغر مصابي " كورونا" في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها صار عنها اليوم أن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هي طفلة بعمر العامين، مبينة أن هذه المصابة هي من اصغر المصابات بهذا الفيروس في العالم بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، وأشارت الحكومة الفلسطينية ان من بين المصابين الـ 30 مواطنة حامل في العشرينات من العمر، وفتى عمره 16 عاما

. وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن جميع الحالات المصابة مستقرة ومتواجدة في الحجر الصحي في بيت لحم، بالإضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية