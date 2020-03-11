إنذار.. سلس البراز يدق ناقوس الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن سلس البراز يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بتضخم البواسير، وهي عبارة عن أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية.

وتتمثل الأعراض الأخرى لتضخم البواسير في الشعور بحكة وحرقان في الشرج ووجود آثار دم في البراز.

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وأشار المركز الألماني إلى أن العوامل، التي تؤدي إلى الإصابة بالبواسير، هي: العوامل الوراثية والتقدم في العمر والسِمنة والجلوس طويلا وعدم انتظام حركة الأمعاء (إمساك أو إسهال) والتغذية الخاطئة وعدم ممارسة الرياضة.

ويتم علاج تضخم البواسير من خلال إنقاص الوزن والتغذية الصحية الغنية بالألياف الغذائية، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في الخضروات والفواكه والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات، مع شرب السوائل بكثرة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من أجل تنشيط حركة الأمعاء.

وإلى جانب أسلوب الحياة الصحي، يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الدوائي، كما قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.