بعد عودتها للوسط الفني.. من هي بسمة بوسيل زوجة تامر حسني؟

كان الجمهور العربي يتوقع خلال النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي ولادة نجمة جديدة، إلا أن بسمة بوسيل لم تلفط أنفاسها حتى تزوجت من المطرب تامر حسني وتعتزل الغناء، إلا أنها عادت من جديد للمشهد ولكن تلك المرة كمخرجة، لصديقتها المطربة عاليا بأغنية جديدة تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب..

ويستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن بسمة بوسيل.

هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة ولدت في 10 مايو 1991.

شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني وذلك عام 2009.

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كانت أكثر الطلاب خلال الأكاديمية غناء في البرايمات في موسمها حيث غنت وصولا للنهائيات 45 أغنية سواء منفردة أو دويتو أو جماعية، وحصلت على المركز الثاني بنسبة 50% من الأصوات.

بعد رجوع بسمة للمغرب قررت أن تطرح سنجل مغربي إهداءا للجمهور المغربي الذي ساندها طيلة فترة مكوثها في ستار أكاديمي بعنوان "محال".

تعرفت على تامر حسني وغنت معه دويتو "متسألنيش" وصور على هيئة فيديو كليب، وأقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج البوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب تامر عدم طرح الألبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.

بسمة قبل مشاركتها في ستار أكاديمي 6 تقدمت لكلية طب في فرنسا وتم قبولها لكنها تركت الجامعة ودخلت ستار أكاديمي وقررت بعد انتهاء البرنامج متابعة الدراسة لكن بمجال يساعدها على النجاح في الفن.

تزوجت بسمة عام 2012 من تامر حسني وأنجبا ابنتين هما تاليا وأمايا وأنجبت في العام 2018 ابنها آدم.