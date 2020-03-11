10 أفكار هدايا مبتكرة لحماتك في عيد الأم

يحتار الكثيرون في الهدايا المناسبة للحماة، وهي أم الزوج أو الزوجة، وهي بمثابة أهم شخص لإنجاح أي زيجة، فيسعى الطرفان لإرضائها بكافة السبل، واختيار هدية عيد الأم بذكاء تضعك في خانة من ترضى عنهم الحماة، ويقدم لك التقرير التالي هدايا مناسبة للحماة، وتحديد بالضبط ما ترغب فيه حماتك بحسب موقع "جوود هاوس"، المتخصص في شؤون الأسرة.

مستحضرات العناية بالبشرة

مثل الكريمات ومستحضرات التقشير والتبييض والليفة الطبية، والماسكات المغربية، خاصة إذا كانت حماتك من محبي العناية الشخصية، فإن إعطائها مما تحب سيجعلها سعيدة.

هدية شخصية

مثل ملابس المنزل، أو حقائب اليد والأحذية وغيرها من الأشياء للاستخدام الشخصي فتشعر بأنها مميزة بهدية لها هي فقط.

العطر المفضل

إذا كانت تفضل عطر معين، أو لها رائحة مميزة لا تستغني عنها فإنه بالفعل سيكون هدية ثمينة ومضمونة الرضا من جانبها.

المكياج

سواء كانت تفضل درجة روج معينة، أو ماركة بعينها فإن إحضاره، أو كريم أساس سيكون هدية مميزة للغاية لها، ولكن لترضيها يجب معرفة ما تحب بالتحديد.

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جلسة مساج

إعطائها كارت لجلسة مساج هدية غير متوقعة ولكنها بالتأكيد سيرضيها أن تشعر بأنك تعتني بها، وتجعلها تذهب في جلسة مساج تخرج منها بنفسية أفضل.

إيشاربات

إذا كانت محجبة، ولديها اهتمام خاص بالمظهر فإن إعطائها إشارب أو أكثر بألوان مميزة، وبذوق رفيع سيجعلها تشعر بالسعادة.

التحف المنزلية

إذا كانت حماتك توجه عناية خاصة للتحف في المنزل، وتحب الاعتناء بإكسسوارات البيت فإن سجادة يدوية أو مزهرية ستكون هدية رائعة لها.

المجوهرات

سواء كان خاتما ذهبيا أو فضيا، حسب ميزانيتك، ولكن إذا كانت تحب المجوهرات فإن تقديم لها واحدا بالتأكيد ستحبها.

أدوات المطبخ

لا تكف الأمهات والحموات عن الطبخ، أدوات المطبخ والطهي ستكون هدية عملية رائعة لها.

اطه لها

أخيرا يمكنك أن تكون هديتك أن تطهي لها أكلتها المفضلة بيديك، فسيكون بالتأكيد أقرب طريق إليها، مع عزومة في المنزل ستشعر أكثر بالأجواء الأسرية.