طرق طبيعية لمنع تساقط الشعر 

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة تساقط الشعر، باحثات عن طرق علاج طبيعية ذات فعالية، للحصول على شعر صحي، في ظل ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية

وفيما يلي 6 بدائل طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر وتقويته، وفقا لـ"روسيا اليوم":-

عصارة البصل تحسن الدورة الدموية

تساعد عصارة البصل على تحسين الدورة الدموية، خاصة في منطقة بصيلات الشعر، مما يحد من الالتهابات، كونها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، بالإضافة لقدرة البصل على قتل الجراثيم التي تسبب التهابات فروة الرأس.

الشاي الأخضر يحفز نمو الشعر

يساعد تناول الشاي الأخضر على تنشيط بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو.

تدليك الشعر بالزيت يقوي البصيلات

يؤدي التدليك بالزيت الساخن لزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتقوية الجذور، وتحسين فروة الرأس وتلطيفها.

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عصير جذور البنجر مفيد لصحة الشعر

يساعد عصير جذور البنجر، أو الشمندر، على تعويض النقص في العناصر الغذائية التي تسبب تساقط الشعر.

أوراق شجرة النيم تحفز نمو الشعر

تساعد أوراق شجرة النيم على تقوية بصيلات الشعر وتحفز نموها، بالإضافة إلى أنها تحوي مضادا حيويا للبكتيريا والفطريات والالتهابات.

الكشمش الهندي

يعد الكشمش الهندي غنيا بفيتامين "ج"، ونقصه أحد العوامل المساهمة في تساقط الشعر، كما يقوم زيت الكشمش بالمحافظة على فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانا وقوة.