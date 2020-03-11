أسباب مختلفة تسبب في خوف الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، لدرجة تصل إلى تمارض الذهاب والشعور بالخوف الشديد عند الاقتراب منها، وعن أعراض و أسباب خوف الأطفال من المدرسة وطرق الوقاية من هذا الخوف كما ذكرها موقع "Very Well Family".

أعراض خوف الأطفال من المدرسة

تظهر الأعراض الجسدية قبل أن يضطروا إلى الذهاب إلى المدرسة مباشرة مثل أمراض المعدة والغثيان والقيء والإسهال أو التعب المفرط دون سبب طبي محدد فعليًا.

إصابات بنوبات الغضب أو إظهار علامات القلق عند الابتعاد عن الوالدين.

صعوبة في النوم وكوابيس متكررة.

تظهر هذه الأعراض في أيام المدرسة فقط وتختفي أيام العطلات الرسمية.

أسباب الخوف من المدرسة

المتغيرات الاجتماعية والديموجرافية.

القلق.

الاكتئاب.

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مع وضع هذه الأمور في الاعتبار، عندما يخاف الطفل من الذهاب إلى المدرسة، يجب على الآباء التفكير في القضايا الأساسية التي قد تلعب دورًا في أسباب خوفه والمساعدة على حلها.

علاج خوف الأطفال من المدرسة

الاستماع إلى أسباب خوف الطفل من المدرسة.

إبعاد الطفل عن التغيرات في الحياة الأسرية، مثل الطلاق والخلافات بين الزوجين.

علاج القلق الاجتماعي والخجل عند الأطفال.

اطلب من طفلك فحصه بواسطة طبيبه لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب طبية أساسية وعلاجية لذلك. نظرًا لأن الأعراض الشائعة المرتبطة برهاب المدرسة (على سبيل المثال، اضطراب المعدة) يمكن أن تسببها مشكلة بدنية، يجب على الطبيب أولاً فحص الطفل لاستبعاد أي أمراض محتملة.

تقديم الاطمئنان للطفل والاستمرار في تذكير الطفل أنه سيكون على مايرام داخل المدرسة.

المساعدة في تعزيز الصداقات وذلك من خلال مساعدة طفلك على تطوير أصدقاء في المدرسة من خلال دعوة الأطفال إلى اللعب معه.