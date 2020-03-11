لاهتمامها بـ "قضايا المرأة".. كارول سماحة الأكثر تأثيرا في العالم العربي

بالتزامن مع يوم المرأة العالمي وشهر المرأة، حازت الفنانة كارول سماحة على لقب جديد وهو الشخص الأكثر تأثيرا عربيا فيما يخص قضايا المرأة.

وأعلن موقع crowadalnyze أحد أشهر المواقع المتخصص في تحليل البيانات والقوائم المختلفة عن قائمة لأكثر النجوم متابعة وتأثيرا في الوطن العربي، وجاءت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضمن قائمة النجمات الأكثر تأثيرا وقوة، فيما يخص قضايا المرأة وفيما يتعلق بالاهتمام بكل ما يهم المرأة في الوطن العربي.

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ودائما ما تولي سماحة اهتماما كبيرا بقضايا المرأة ودائما ما تكون الداعم لها ويظهر ذلك جليا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها الملايين عبرها.

ودعمت سماحة كل السيدات، ونشرت مقطع من كليب "المطلقة"، وعلقت: "أنا.. أنا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة ما زالت صالحة للحب.. فالروح فالروح عذراء يا حمقى".

وتابعت قائلة: "مناسبة يوم المرأة العالمي أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".

ومؤخرا، كانت كارول سماحة أطلقت أغنية جديدة تحت عنوان "مش هعيش"، وستطرحها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج جاد شويري وتم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.