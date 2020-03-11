بدأت كممرضة متدربة.. من هي وزيرة الصحة البريطانية المصابة بـ كورونا؟

أعلنت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريس، إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل.

دوريس تنتمي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والدها كان سائق حافلة، بينما بدأت حياتها كممرضة متدربة عام 1975 بعمر الـ21 ربيعًا، في مستشفى وارينجتون العام، ثم أصبحت ممرضة في نفس المستشفى منذ عام 1978 وحتى عام 1981.

قضت عام في زامبيا مع زوجها مهندس التعدين بول دوريز، والذي كان يدير منجمًا للفحم هناك، عملت خلالها رئيسًا لمدرسة مجتمع ثم أسست شركة Dorries Kids Kids في عام 1987 والتي قدمت خدمات رعاية الأطفال النهارية للآباء العاملين وباعتها في عام 1998.

انتخبت في البرلمان عام 2005 وأصبحت وزيرة للصحة في 2019

ترشحت في انتخابات مجلس العموم البريطاني عام 2001 لكنها لم تنجح، ثم نجحت في الفوز بعضوية البرلمان في 2005 وأعيد انتخابها في عام 2010 لتصبح عضوًا في لجنة الصحة، لتقدم عددًا من المشاريع الخاصة بنقل الأعضاء ومنع الإجهاض وعدم ممارسة الفتيات للجنس في سن معين، كما كانت من أبرز المعارضين لقانون زواج المثليين، وطالبت بمنع ارتداء النقاب في بريطانيا.

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كانت من المعارضين لزعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، وتم تعليق عضويتها في حزب المحافظين عام 2012 بسبب قرارها بالمشاركة في برنامج تلفزيون الواقع دون إخبار الحزب، ثم عادت من جديد في شهر مايو من عام 2013.

دوريس كانت أحد أكثر المؤيدين لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ودعمته كثيرًا حتى يتحول إلى حقيقة، وعينها بوريس جونسون وزيرة للصحة بعد توليه رئاسة الحكومة في عام 2019، لتصبح في 10 مارس الجاري أول وزيرة بريطانية تصاب بفيروس كورونا.