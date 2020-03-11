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العيش الأسمر بالردة

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تبحث السيدات خلال تلك الفترة عن طرق إعداد الأطعمة في المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن بين الأطعمة الخبز "العيش" الأسمر بالردة الذي لا غنى عنه على موائد الطعام.

مقادير العيش الأسمر بالردة

5 أكواب من دقيق القمح الأسمر

ملعقة كبيرة من الملح

350 مل من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

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طريقة تحضير العيش الأسمر بالردة

أولا: أحضري إناء واسعا وضعي به القليل من الماء الدافئ وكمية الدقيق وقلبيهم جيدًا وبعد ذلك تركهم على جنب.

ثانيا: أحضري كوبا من الماء وضعي به الخميرة وقلبيها جيدًا واتركيها لمدة 10 دقائق على الأقل لكي تتخمر.

ثالثا: يتم سكب كوب الخميرة على الدقيق ويستمر بالتقليب والعجن حتى تصبح العجينة متماسكة ولينه بين يديكي وكذلك مطاطية.

رابعًا: قومي بفرد العجينة وتشكيلها على شكل وحجم رغيف العيش الأسمر ثم ضعيها في صينية مرشوشة بقليل من دقيق القمح الأسمر وغطيها جيدًا واتركيها لمدة 50 دقيقة، وبعد انتهاء المدة إدخال العجينة الفرن على درجة حراة 180، وتابعيها حتى تنتفخ وتنضج، وياخذ وش العيش لون، وبعد ذلك إخراجه وبالهنا والشفا.

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