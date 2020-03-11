طريقة عمل الحمام الكداب في المنزل

تبحث العديد من ربات البيوت، عن طريقة إعداد "الحمام الكداب" في المنزل، توفيرا للنفقات، وللتأكد من نظافة الطعام، فضلا عنه مذاقه المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "الحمام الكداب"، من الشيف نجلاء الشرشابي، التي نشرتها سابقا، عبر حسابها على فيس بوك.

مقادير الحمام الكداب

أوراك دجاج فيليه.

فلفل أسود.

بصل مبشور.

أرز.

سمن.

ورق لورا.

صلصة طماطم.

ملح.

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فصوص حبهان.

طريقة التحضير الحمام الكداب

- خلط البصل في السمن على النار.

- إضافة الماء والأرز والفلفل الأسود والملح.

- في حلة منفصلة، وضع الماء المغلي مع البصل والفلفل الأسود وورق اللورا والحبهان والملح.

- تتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

- حشو الدجاج بالأرز، مع وضع أعواد خشبية لمنع خروج الخلطة.

- وضع الدجاج في الماء المغلي على النار، وإضافة الفلفل الأسود والملح والزيت.

- دهن الحمام المسلوق بالصلصة، ووضعه في الفرن حتى تنضج.