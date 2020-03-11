تستخلص الزبدة بشكل أساسي من اللبن، وتعطي المأكولات المختلفة نكهة مميزة عن السمن والزيت النباتي، ورغم أنها مرتبطة بزيادة الوزن واحتوائها على الدهون، إلا أن للزبدة العديد من الفوائد الغذائية يستعرضها التقرير التالي، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

فوائد الزبدة

حقائق غذائية عن الزبدة

ملعقة طعام (14 جراما) من الزبدة المملحة تحتوي على:

السعرات الحرارية: 102.

الماء: 16%.

البروتين: 0.12 جرام.

الكربوهيدرات: 0.01 جرام.

السكر: 0.01 جرام.

الألياف: 0 جرام.

الدهون: 11.52 جرام، منها، الدهون المشبعة: 7.29 جرام، ودهون أحادية غير مشبعة: 2.99 جرام، ومتعددة غير المشبعة: 0.43 جرام.

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الفيتامينات والمعادن في الزبدة

الزبدة مصدر غني بالعديد من الفيتامينات، حيث توجد الفيتامينات التالية بكميات كبيرة في الزبدة:

فيتامين أ: أكثر الفيتامينات وفرة في الزبدة. ملعقة واحدة (14 جرامًا) توفر حوالي 11% من الاحتياج اليومي للفيتامين.

الزبدة هي مصدر جيد لفيتامين د.

غالبا ما يوجد فيتامين E في الأطعمة الدهنية هو مضاد للأكسدة قوي.

فيتامين ب 12: يُطلق أيضًا عليه الكوبالامين، فيتامين ب 12 موجود فقط في الأطعمة ذات الأصل الحيواني أو البكتيري، مثل البيض واللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة المخمرة.

فيتامين K2: أحد أشكال فيتامين K، هذا الفيتامين - المعروف أيضًا باسم menaquinone - قد يحمي من أمراض القلب وهشاشة العظام.

يجب الأخذ في الاعتبار أن تناول الزبدة بكميات كبيرة من المؤكد سيؤدي إلى زيادة في الوزن، واتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية يضر بالجسم في نواحي متعددة.