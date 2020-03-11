"standup".. برنامج عالمي للتدريب على التصدي للتحرش في الأماكن العامة

أطلقت لوريال باريس مبادرة "standup" للتصدي للتحرش في الأماكن العامة بالاشتراك مع منظمة هولاباك غير الحكومية للتدريب على كيفية التصرف في حال معاينة حوادث تحرش في الأماكن العامة، بالتزامن مع فعاليات في اليوم العالمي للمرأة.

وتأتي "ستاند اب" في إطار زيادة نسبة السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، حيث أوضحت الدراسات أن 78% من النساء تعرضن للتحرّش سواء كان لفظياً أو جسدياً في الأماكن العامة، وذكرت 25% فقط من ضحايا التحرش أن شخصا ما قد ساعدهن، بينما تبين أن 86% من السيدات لا يعرفن كيفية التصرف في حال التعرض لمواقف مماثلة، هذه هي النتائج التي توصّل إليها تحت استطلاع الرأي الدولي أجري بالشراكة بين شركة إيبسوس وباحثين في جامعة كورنال ولوريال باريس بشأن التحرّش في الأماكن العامة.

ودفعت هذه النتائج لوريال باريس على إطلاق مبادرة لحث النساء على الثقة بأنفسهن والتصدي للتحرش في الحياة اليومية، فتقوم لوريال باريس وهولاباك بوضع برنامجهما لتدريب الشهود: "ستاند آب: التصدّي للتحرّش في الأماكن العامة".

Advertisements

تغيير الثقافة السائدة لمكافحة التحرّش في الأماكن العامة يهدف برنامج ستاند آب بالتعريف على الخطوات الخمسة عن طريق موقع مخصّص: standup.lorealparis.com وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتسليط الضوء على حجم التحرش التي تواجهه النساء بالأخص، يسعى برنامج ستاند آب إلى ردع المتحرشين ومساندة الضحايا وتشجيع الشهود على التدخّل، وذلك لإحداث التغيير في الثقافات السائدة فيما تعلق بالتحرش حول العالم، يتضمن التدريب على خمس خطوات حددتها مؤسسة هولاباك: "توبيخ المتحرش، صرف انتباه المتحرش، طلب العون، توثيق الحادث، ودعم الضحية".

وأكدت دلفين فيغييه-هوفاس، رئيسة العالمية لعلامة لوريال باريس التجارية، في بيان لها: "تدعم لوريال باريس المرأة في كل مجالات حياتها، نسعى لزيادة شعورهن بالثقة في أنفسهم عن طريق نزع الحواجز التي تمنعهن عن تحقيق طموحهن، ندعو النساء والرجال سوياً مع هولابك والشركاء الآخرين من المنظمات غير الحكومية، إلى التدخل بطريقةٍ آمنة عندما يشهدون على حالة تحرّش أو يكونون ضحية لها، معا يمكننا بناء عالمٍ تقدر فيه الفتيات والنساء أن يسرن إلى الأمام بثقة نحو مستقبلٍ خالٍ من التحرّش".