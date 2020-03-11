طريقة عمل البطاطس الحارة

حضري لأولادك قوارب البطاطس الحارة الشهيةـ ذو المذاق اللذيذ، وقدميها مع الطبق الرئيسي لوجبة طعامكم اليوم. وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير بطاطس مُقطعة على شكل قوارب ثوم مهروس كمون ناعم كزبرة جافة هريسة شطة خل Advertisements زيت فلفل حار ملح فلفل أسود بقدونس مفروم طريقة تحضير بطاطس حارة قومي بتحمير البطاطس أولًا. شوحي الثوم والفلفل في الزيت على النار، ثم ضيفي الكمون والكزبرة والهريسة والملح والفلفل. ضيفي البطاطس للخليط، وشوحيها جيدًا. ضيفي البقدونس حتى تنضج وقدميها ساخنة.

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