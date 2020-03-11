هل ينتقل فيروس كورونا من الحوامل للأجنة؟

بات فيروس كورونا المُتفشي في الصين كابوس يلازم شعوب العالم، الذين يخشون انتقال الفروس إليهم خاصة أنه قد ينتقل عن طريق التلامس أو الرذاذ.

وقد يتسأل البعض عن احتمالية انتقال الفيروس من المُصابات الحوامل إلى الأجنة، الأمر الذي نفاه الخبراء، مؤكدين أنه لا يوجد خطر من الإصابة بالفيروس أثناء الحمل على الأجنة.

وحسب ما ذكرته الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، والكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، فإن تغيرات الجهاز المناعي للنساء الحوامل يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، وأعراضها، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الطفل أثناء الحمل.

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وقال إدوارد موريس، رئيس الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء نقلًا عن موقع "theguardian" إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من 147 امرأة حامل، تم التأكد من أن 64 منهن مصابات بفيروس كورونا، و82 حالة مشتبه فيها وحالة بدون أعراض.

موضحًا أنه من بين هؤلاء، كان 8% يعانون من أعراض شديدة.

وبحسب دراسة منفصلة نُشرت في "مجلة لانسيت" الطبية، فإنه عقب إنجاب تسع نساء حاملات ثبتت إصابتهم بالفيروس في الصين، وجد أن جميع الرضع بصحة جيدة ولم يكن هناك دليل على وجود الفيروس في لبن الأم أو دم الحبل السري.