طريقة عمل سمك سنجاري

السمك السنجاري المميز يباع في المطاعم، يقدم مع الأرز والسلطة والليمون، ويقدم لك "هُن"، طريقة سهلة لتحضير السمك السنجاري في البيت، والسنجاري هي طريقة طهي وليست نوع سمك بعينه. المقادير سمك بوري. بصل. ثوم. جزر. طماطم. كرفس. شطة. كزبرة خضراء. ليمون. Advertisements كمون. فلفل حار. فلفل ألوان. ملح وفلفل أسود. زيت ذرة. طريقة التحضير يفرم الليمون مع البصل والشطة والجزر والكرفس والملح والفلفل والثوم والكمون. يوضع الخليط في طاسة بها زيت على النار ويقلب جيدا حتى يحمر، ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون. يقطع الفلفل الألوان والبصل والطماطم حلقات وترص في صينية فرن مدهونة بالزيت. يرش عليه ملح وفلفل وزيت ويوضع السمك المفتوح من البطن على الخضروات في الصينية. يرش الملح والفلفل على السمك ويحشى بخليط الليمون، وتدخل الصينية فرن ساخن حتى ينضج السمك ويقدم.

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