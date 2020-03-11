أحمد عكاشة: المرأة تعيش 15 سنة أكثر من الرجل

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن المرأة أقوى بيولوجيا من الرجل، وهو أمر لا يتعلق بالعضلات أو غيرها: "المرأة تعيش 15 سنة أكثر من الرجل بالرغم من أنها بتشتغل أكتر منه، وقادرة على التحمل أكثر من الرجل".

وأضاف "عكاشة" خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على الفضائية المصرية الأولى، أن نسبة وفيات الأطفال في الذكور أكثر من البنات قبل سن الـ3 سنوات: "البنت عندها قدرة على التحمل أقوى، والولد ممكن أي حاجة تموته"، موضحا أن كثير من النساء أرجل من الرجال: "المجتمع متخلف مش فاهم العلم، والمرأة بتحيض بمتاعب عديدة وتحمل وتلد وترضع وتربي وتدرس لأطفالها وتطبخ وتشتغل شغلانة جوزها وبتعيش أكثر".

وأكد أن السيدات يتعرضن للاكتئاب والقلق وفوبيا الخوف والزهايمر أكثر من الرجل ولكنها تصمد أمامه وتعيش أكثر منه: "الست بطبيعتها بتخلي جوزها ميعرفش يعيش من غيرها"، مشيرا إلى أن الخلايا الرمادية الموصلة بين الفص الأيمن والأيسر من المخ في المرأة أكثر من الرجل: "وده معناه إن المرأة منطقية وعاطفية أكثر من الرجل، والرجل بيبقى منطقي بس، والرجل وصفه طاووس فخور، وقيمته بين أولاده قليلة جدا".

وتابع: "اللي بيعمله الرجل علشان خلق طفل حاجة بسيطة مقابل حمل المرأة والولادة والرضاعة والاهتمام بهم، الراجل بيعمل إيه".