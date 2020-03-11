أضرار القرفة

القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة يمكن أن يصل ارتفاعها من 10 إلى 40 متراً، موطنها سريلانكا لكن أيضًا تزرع في جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية والهند الغربية.

وفيما يلي 7 أضرار للتناول المتزايد للقرفة، بحسب موقع "بولدسكاي".

مشاكل في القلب

الاستهلاك المتزايد للقرفة يزيد من معدل ضربات القلب، لذا يحذر الأطباء المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب من تناول القرفة.

الحساسية

قد تسبب الحساسية لبعض الأشخاص، حيث تتمثل أعراضها في سيلان الأنف وقرحة العيون وألم بالمعدة وتورم بالوجه واليدين وكذلك الشعور بالغثيان.

وفي كثير من الأحيان، قد تتطور أعراض الحساسية لزيت القرفة لتصل إلى ضيق التنفس والشعور بالدوار وكذلك الانخفاض المفاجئ لضغط الدم.

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أثناء الحمل

قد تتسبب في حدوث المخاض المبكر ويزيد من انقباضات الرحم المعروف باسم "الطلق"، من المعروف أن القرفة يمكن استخدامها لتقليل آلام المعدة التي يسببها سوء الهضم، إلا أنه لا يُنصح بتناولها أثناء الحمل.

السكر في الدم

أثبتت الدراسات أن استهلاك القرفة بكثرة قد يخفض من مستوى السكر في الدم، ما قد يسبب الشعور بالدوار، وقد يتطور الأمر ليصبح خطيراً.

المشاكل الجلدية

تأثير زيت القرفة، غير المخفف، على الجلد يماثل تأثير مسحوق الفلفل الحار على الجلد، أي أنه يعطي إحساساً بالحرقة.