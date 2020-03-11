قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل معجنات بالشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير معجنات بالشوكولاتة 3 أكواب دقيق ماء للعجن نصف كوب لبن بودرة بيضة ماء للعجن 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 2 ملعقة سكر كوب قرع مسلوق فانيليا نصف كوب سمنة ملح Advertisements الحشو شوكولاتة سبريد الوجه لبن بودرة ماء سمسم محمص طريقة عمل معجنات بالشوكولاتة في العجانة يوضع الدقيق مع اللبن البودرة والبيضة تضاف الخميرة والسكر يضاف القرع والفانيلا ورشة الملح تعجن كل المكونات ثم تترك حتى تختمر تفرد العجينة يضاف حشوة شوكولاتة سبريد تغلق العجينة ويدهن الوجه باللبن البودرة المذوب في قليل من الماء يضاف سمسم على الوجه تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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