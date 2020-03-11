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طريقة عمل معجنات بالشوكولاتة

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قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل معجنات بالشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

مقادير معجنات بالشوكولاتة

3 أكواب دقيق 

ماء للعجن 

نصف كوب لبن بودرة 

بيضة 

ماء للعجن 

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 

2 ملعقة سكر

كوب قرع مسلوق

فانيليا 

نصف كوب سمنة 

ملح 

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الحشو

شوكولاتة سبريد 

الوجه

لبن بودرة 

ماء 

سمسم محمص 

طريقة عمل معجنات بالشوكولاتة

في العجانة يوضع الدقيق مع اللبن البودرة والبيضة

تضاف الخميرة والسكر

يضاف القرع والفانيلا ورشة الملح

تعجن كل المكونات ثم تترك حتى تختمر

تفرد العجينة

يضاف حشوة شوكولاتة سبريد

تغلق العجينة ويدهن الوجه باللبن البودرة المذوب في قليل من الماء

يضاف سمسم على الوجه

تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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