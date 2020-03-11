بينهن إليسا هيلي.. أبرز 5 حملات قادتهن نساء دخلن موسوعة جينيس

بمناسبة الاحتفالات بشهر المرأة، سلطت موسوعة جينيس للأرقام القياسية الضوء على أبرز خمس حملات قادتهن نساء مذهلات دخلن التاريخ وتخطين حدود الممكن وحققن أرقاما قياسية لعلامات تجارية عالمية.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي وفقًا للموقع الرسمي للموسوعة الخمس نساء اللاتي تخطين المعقول في مجالات مثل الرياضة والسباق.

ناتاشا تشانج تكسر رقم قياسي مع لكالتكس

نجحت ناتاشا تشانج بالتعاون مع كيه سي مونتيرو بتحقيق الرقم القياسي لأسرع صعود على طريق جبل دوي تشانج بسيارة في شهر مارس 2019.

ولا يصدق الأغلبية أن ناتاشا متسابقة سيارات محترفة حيث قالت "قد أكون آخر من تتوقع أن يكون سائق سيارة سباق ولكنها أثبتت عكس ذلك عندما نجحت بكسر الرقم القياسي خلال 6 دقائق و52.962 ثانية في تايلاند.

ولتحقيق الرقم القياسي، قامت ناتاشا تشانج بقيادة سيارة هوندا سيفك من طراز EG6 SiR ذات 28 عاما.

إليسا هيلي خلال بطولة كأس آي سي سي توينتي 20

ونجحت الأسترالية إليسا هيلي التي تلعب في مركز حارس البوابة في رياضة الكريكت في تحقيق أعلى ارتقاء لها محققة رقماً قياسياً لأعلى التقاط لكرة الكريكت.

بلغ طول هذه الالتقاطة 82.5 متراً وتم تحقيقها في مدينة ملبورن في أستراليا يوم 31 من شهر يناير عام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن فيديو محاولة كسر الرقم القياسي شوهد من قبل أكثر من 10 ملايين شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت إليسا بعد تحقيق الرقم القياسي قائلةً: "كان من المذهل الحصول على لقب جينيس للأرقام القياسية لم يكن بنيّتي إهدار فرصة كسر الرقم القياسي وإحباط كل من جاء لمشاهدة المحاولة، عندما تمكنت من التقاط الكرة بقفازي ملأتني الفرحة والسعادة بكسر الرقم القياسي".

1623 امرأة من الهند يجتمعن من أجل شركة بوما

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عملت شركة بوما على حملة "DoYou" العالمية التي سعت من خلالها للترويج لتمكين المرأة.

سعت بوما خلال الحملة لمحاولة كسر الرقم القياسي لجينيس للأرقام القياسية بهدف رفع الوعي وإلهام النساء في الهند وذلك عن طريق الاحتفال بقوتهن الداخلية.

وحدثت محاولة كسر الرقم القياسي في مدينة مومباي بمشاركة 1623 امرأة استطعن معاً تحقيق الرقم القياسي لأكثر عدد أشخاص في وضعية تمرين اللوح الخشبي.

كما عملت النساء على البقاء في وضعية تمرين اللوح الخشبي لمدة تعادل 60 ثانية (على الأقل كجزء من شروط كسر الرقم القياسي)

سامي وود وكارا ويب وميشيل كيني وميلا بيزوتو وغيرهم يكسرون أرقاماً قياسية مع ريبوك

اجتمع العديد من النساء الرياضيات اللواتي يمارسن تمارين كروس فيت مثل سامي وود وكارا ويب وميشيل كيني والعديد غيرهن للمشاركة بتحدي كسر رقم قياسي للاحتفال بطرح حذاء ريبوك كروس فيت نانو 7.

حيث نجحت الرياضيات بكسر 44 رقم قياسي خلال 24 ساعة في أربع مدن في ثلاث دول مختلفة، بينهن ميلا بيزوتو صاحبة الأثني عشر عاماً ومتسابقة قفز الحواجز.

جيسيكا هوكينز لحملة هوندا "الجزازة الغاضبة"

وتلقت جيسيكا هوكينز متسابقة السيارات والكارت والعروض البهلوانية ذات الخمس وعشرين ربيعاً من المملكة المتحدة، دعوةً من قبل شركة هوندا للقيام بعمل استثنائي.

وتمثل ذلك بمحاولة كسر رقم قياسي لأسرع زمن تسارع لجزازة عشب من صفر إلى مئة ميل في الساعة (لنموذج مبدئي) – نجحت جيسيكا بكسر الرقم القياسي خلال 6.29 ثوانٍ فقط.

عمل على صناعة هذا النموذج المبدئي كلٌ من هوندا وTeam Dynamics البريطانية في حلبة سباق يورو سبيد واي لوساتيا في ولاية براندنبورج في ألمانيا يوم السادس من مايو عام 2019.