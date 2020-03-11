الامارات | إماراتيات يتدرّبن على فنون التطريز الفلسطيني والأردني

شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتيات يتدرّبن على فنون التطريز الفلسطيني والأردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتدريب المشاركات على فنون التطريز الفلسطيني والأردني. ويشارك في البرنامج 15 متدرّبة إماراتية تراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً، ويستمر على مدى خمسة أشهر تحت إشراف مصممة الأزياء ماجدة أبوزغلان، صاحبة «سرو فاشن» للأزياء، والمتخصصة في إنتاج المطرزات التقليدية بالأردن. ويهدف البرنامج إلى تعليم وتدريب الإماراتيات المشاركات على أكثر من 10 أنواع من الغرز المعروفة في فنّ التطريز الفلسطيني والأردني.

ويشارك في البرنامج إلى جانب المتدربات الإماراتيات حرفيتان من مخيم غزة بالأردن، تدربتا سابقاً على يد المصممة ماجدة التي تسعى إلى دعم اللاجئات الحرفيات الفلسطينيات من خلال توفير فرص العمل لهنّ في مجال فن التطريز عبر علامتها التجارية، إذ تمكنت منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام من توفير مصادر دخل لـ130 حرفية من المخيم، ما أسهم في دعم 25 عائلة.

تاريخ وحضارة

من جانبها، قالت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم: «لقد أطلق مجلس إرثي هذا البرنامج الجديد في إطار التزامه بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال الحرف اليدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والعمل على تطوير قطاع الحرف التقليدية بإدخال التقنيات المعاصرة والحديثة، وجاء اختيارنا لفن التطريز الفلسطيني والأردني لما يتمتع به من ألوان غنية وأشكال متميزة تعبر عن تاريخ وحضارة منطقة بلاد الشام».

وأضافت: «يعكس البرنامج رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لمجلس إرثي للحرف المعاصرة، والرامية إلى تمكين المرأة وبناء قدراتها في مجال الحرف اليدوية في الإمارات والمنطقة، وتوفير فرص جديدة للحرفيات في الأسواق، وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة الحفاظ على هذا الجزء المهم من تراثنا الغني». وتابعت بن كرم: «يتمحور البرنامج حول تعزيز مهارات الحرفيات الإماراتيات من جميع المستويات والفئات العمرية، وتحفيز التواصل والحوار الحرفي والإبداعي بين مختلف الشعوب والحضارات».

مهارات

Advertisements

يركز البرنامج على تطوير مهارات بناء فريق العمل ومهارات التواصل وإدارة الوقت وحلّ النزاعات واتخاذ القرار والتفكير الإبداعي وتقديم العمل، إلى جانب التدريب المهني المكون من تقنيات التطريز مثل الغرزة المتقاطعة، وغرزة الرقمة، وهي عبارة عن غرزة على شكل مربع أو معين، وتقنية تطريز الأرائك المعروفة في المنطقة، والزخارف وأنماط الأزهار البدوية الأردنية، وأساسيات تصميم ثوب المرأة الفلسطينية التقليدي الذي يتميز بألوانه الزاهية، وكيفية الاستفادة من تقنيات التلوين لتعزيز جاذبية التصاميم.

250 ألف درهم لـ 5 فائزين

أعلن مهرجان دبي للمأكولات 2020 أخيراً عن الفائزين الخمسة في السحب الأول لفعالية «مهرجان المأكولات في بيتك»، الذي أقيم في «كانتين الشاطئ». و تمنح فعالية «الماكولات في بيتك»، المتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً أو أكثر قسيمة تمكنهم من الدخول في سحب أسبوعي للفوز بقسائم شرائية بـ50 ألف درهم طوال أيام المهرجان. وأعلن عن الفائزين الخمسة بعد إجراء عملية السحب، وحصل كل منهم على قسيمة شرائية بقيمة 50 ألف درهم. وأعلن المهرجان أن الفرصة لاتزال سانحة أمام الجميع للفوز بإحدى هذه الجوائز قبل السحب الثاني التي سينظم في 14 مارس الجاري».

يهدف البرنامج إلى تعليم وتدريب الإماراتيات المشاركات على أكثر من 10 أنواع من الغرز المعروفة.

يشارك في البرنامج 15 متدرّبة إماراتية تراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً.

ريم بن كرم:

«المشاركات سيتدربن على تطبيق تقنيات التطريز الفلسطيني والأردني باستخدام تصاميم مستوحاة من التراث الإماراتي لتقديم منتجات مبتكرة».