الامارات | مايلي سايرس تعتذر للأستراليين: سأعود إليكم قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايرس تعتذر للأستراليين: سأعود إليكم قريباً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت المغنية الأميركية، مايلي سايرس، حفلاً كان مقرراً لمصلحة ضحايا حرائق الغابات بأستراليا، في ضوء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأعلنت سايرس عبر موقع «تويتر»، أمس، أنها استجابت لنصيحة المسؤولين، وقالت في تغريدتها: «أستراليا: نظراً إلى توصيات السلطات المحلية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية والدولية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض، فإنه من أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة، استجابة للأزمة الصحية العالمية الحالية، لن نمضي في السفر إلى أستراليا من أجل العرض».
كما أعلنت سايرس (27 عاماً) أنها ستتبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية، وقالت في تغريدة: «يؤسفني أن أفتقد الجميع في أستراليا، لكنني سأعود قريباً». وكان من المقرر أن يقام الحفل الموسيقي في ملبورن، بعد غد.
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