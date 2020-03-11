الامارات | مادونا تلغي حفلين في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تلغي حفلين في باريس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت المغنية الأميركية مادونا، حفلين في باريس، في إطار جولتها «مدام إكس»، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وجاء في الصفحة الرسمية لمادونا على الإنترنت، أن شركة «لايف نيشن» المنظمة للحفلات قررت ذلك، بعدما حظرت فرنسا إقامة فعاليات كبيرة يزيد عدد المشاركين فيها على 1000 شخص.
وكان من المقرر إقامة الحفلين، أمس واليوم، في قاعة «غراند ركيس» للحفلات. يشار إلى أن الحفلين كان قد تم تأجيلهما من قبل بسبب إصابة لمادونا.
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