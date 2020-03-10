بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الماسكرا في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الماسكرا، واحدة من مستحضرات التجميل التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها لإبراز ملامح العين، لكن تخشي الكثيرات استخدامها نظرا لأنها تحتوي على مواد كيمائية تضر بصحة العيون.

لذا نقدم لكم طريقة طبيعية لعملها في المنزل، وفقا لما قالته خبيرة التجميل ريهام جاد، في برنامج" السفيرة عزيزة" على قناة "سي بي سي".

المقادير:

- جل الصبار.

- كحل مطحون.

- نشا.

- زجاجة ماسكرا قديمة.

Advertisements

- حقنة.

طريقة التحضير:

- احضري وعاء وضعي به ملعقة كبيرة من جل الصبار، ثم ضيفي 2/1 ملعقة من كحل مطحون.

- ضعي على المكونات السابقة ملعقة كبيرة نشا، حيث إنه يساعد على زيادة كثافة الرموش، ثم قلبي جيدا.

- استخدمي زجاجة ماسكرا قديمة بعد غسلها بالماء الدافئ والصابون وتجفيفها جيدا.

- بعد ذلك، باستخدام حقنة مضاف إليها "شاليمو" ضعي خليط الماسكرا ببطء في الزجاجة.

- أغلقي الماسكرا جيدا وضعيها في الثلاجة للحفاظ عليها.

- وبذلك تصبح الماسكرا جاهزة للاستخدام.