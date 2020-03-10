صورة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها

احتفلت الفنانة نانسي عجرم، بعيد ميلاد والدتها وشاركت متابعيها بصورة من الاحتفال.
وكتبت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها على إنستجرام اليوم الثلاثاء: "عيد ميلاد سعيد ماما".
وتصدرت نانسي عجرم وزوجها وسائل الإعلام الفترة الماضية وذلك بعد قيام شخص يدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية باقتحام فيلتها وقيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.
وأعلنت أمس، رهاب البيطار، محامية محمد الموسى دفن جثمانه، بعد أزمات أكثر من شهرين واجهها الجثمان كان آخرها نقله إلى سوريا واستخراج شهادة الوفاة.
كما نشرت رهاب البيطار عبر حسابها بموقع فيسبوك مجموعة صور لجنازته، معلقة عليها :"اللهم أرحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن ".
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