والدة رنيم الوليلي بعد دخولها وزوجها موسوعة جينيس: مشرفة مصر كلها

"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".. هكذا علقت المهندسة ريم منسي، والدة بطلة الإسكواش رنيم الوليلي، عقب دخول ابنتها وزوجها موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول زوجين يحققان بطولة العالم للإسكواش.

وصرحت والدة الوليلي لـ "هُن"، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث كان مفاجأة كبيرة للجميع، وأنها علمت بانضمام ابنتها وزوجها لاعب الإسكواش طارق مؤمن منذ يومين كالجمهور، كون رنيم وطارق مشغولان في بطولة جديدة.

رنيم الوليلي وزوجها يدخلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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وأضافت المهندسة ريم، أنها فخورة بما حققته "رنيم" ليس على الصعيد الأسري فقط، بل لمصر بأكملها وتمنت أن تخرج فتيات كُثر يرفعن رأس مصر ويمثلنها في المحافل الدولية "ربنا يحمي رنيم وطارق ويكتر من أمثالهم ودايما يرفعوا اسم مصر في السما".

وتستكمل: "فخورة بيها مشرفانا ومشرفة مصر كلها".

وأعلنت، اليوم، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حصول مصر على رقم قياسي جديد لأول زوجين يحققان بطولة العالم للإسكواش، والتي حققها كل من بطل العالم الحالي طارق مؤمن، وزوجته رنيم الوليلي التي حازت على لقبها في العام 2017.