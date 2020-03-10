فساتين زفاف بأكمام منسدلة لعروس 2020

ومن الصيحات التي تمنح العروس اطلالة أنثوية أخّاذة، الفساتين بالأكتاف المنسدلة أو أوف شولدر على الذراعين، فتدلّل العروس وتجعلها أكثر جاذبية وسحرًا. إن كنتِ تحلمين بإطلالة أسطورية تحاكي أميرات القصص الخيالية، فلتختاري فستان زفاف أوف شولدر ليمنحك لمسة رومانسية مفعمة بالأنوثة، حيث أنها من أبرز اتجاهات الموضة للعروس هذا العام.

جمعنا لكِ أجمل موديلات فساتين زفاف أوف شولدر من أسبوع الهوت كوتور بباريس لموسم ربيع وصيف 2020.

فساتين زفاف منفوشة

قدمت بعض الماركات فساتين زفاف أوف شولدر منفوشة، وهي الصيحة المفضلة لدى العروس العربية كونها تتمتع بخامة وأنوثة.

من توقيع Alexis Mabille، اخترنا لكِ فستان أوف شولدر بأكمام طويلة شفافة وتنورة منفوشة ومزين بالأزرار من الأمام.

كما قدمت دار جيفنشي Givenchy فستان زفاف بتصميم واسع وغير محدد للجسم، مع قصّة أوف شولدر وطبقة إضافية على الصدر.

أحببنا فستان زياد نكد المنفوش بالقصّة الأوف شولدر والمزين بتطريزات برّاقة وريش على التنورة للمسة فاخرة.

واختتم المصمم طوني ورد عرضه بفستان زفاف أوف شولدر منفوش ومرصع بتطريزات برّاقة مع طرحة تول طويلة.

فساتين زفاف بتنورة إضافية

برزت صيحة فساتين الزفاف الأوف شولدر مع التنورة الإضافية بقوة هذا العام، فقدم المصمم جورج شقرا هذه الصيحة في فساتين زفاف عصرية تخطف الأنفاس.

Advertisements

كما قدم المصمم جورج حبيقة فستان زفاف ذهبي فخم مرصع بالتطريزات البرّاقة وبقصّة أوف شولدر مع أكمام طويلة وبتنورة إضافية منفوشة.

وأعجبنا فستان الزفاف القصير من رالف وروسو والمزين بوردة على الصدر مع قصّة أوف شولدر وتنورة إضافية طويلة من الخلف.

قد يهمك أيضا:

فساتين سهرة سواريه للصبايا على طريقة إميليا كلارك

إطلالات أنيقة من العباءات للـ"المرأة الخليجية" الباحثة عن إطلالة راقية ومحتشمة