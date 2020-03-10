العباية المعطف من صيحات أسبوع الموضة في باريس

تعد العباية المعطف من أحدث صيحات الموضة الرائجة مؤخراً، حيث يكون المعطف طويل ومحتشم يشبه العباية بشكل كبير، وبالتالي يمكن أن ترتديه المرأة عوضاً عن العباية في موسم الشتاء.

وقد برزت العديد من صيحات العباية المعطف في عروض أزياء أسبوع الموضة الباريسي لموسم خريف وشتاء 2020 لتستوحي منها إطلالات أنيقة وراقية تليق بذوقك.



العباية المعطف بالألوان الداكنة



قدمت العديد من الماركات العباية المعطف بألوان داكنة، وسيطر اللون الأسود على التصاميم، والتي يمكن ارتداءها مفتوحة وتنسيقها مع أزياء أخرى سواء فساتين أو كنزات وتنانير، أو يمكن إرتداءها بمفردها.

أعجبنا تصميم ديور Dior المزين بشراشيب من أسفل، وكذلك التصميم الذي قدمه المصمم ايلي صعب Elie Saab بصيحة الكاب الراقية.

وفي عرض أزياء لانفان Lanvin، لفتت جيجي حديد الأنظار بإطلالتها بتصميم العباية المعطف باللون الأسود، والتي تم تنسيقها مع فستان قصير شفاف.

وقدمت دار رالف وروسو Ralph & Russo العباية المعطف باللون الأسود مع فستان طويل منقوش بطبعات الورود الملونة.

وباللون الأزرق الداكن، قدمت دار بالمان Baliman العباية المعطف بتصميم فخم، ومزين بالأزرار الذهبية لإطلالة كلاسيكية.



العباية المعطف بألوان فاتحة

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تفضل كثير من النساء الألوان الفاتحة والهادئة، وخاصةً في إطلالات النهار، ولذلك يمكن أن تختار العباية المعطف الفاتحة بوحي من أشهر الماركات.



قدم المصمم Haider Ackermann العباية المعطف بلون الكاميل الأنيق، وتم تنسيقها مع أزياء باللون الأسود.

كذلك قدمت دار نينا ريتشي Nina Ricci العباية المعطف باللون الأبيض مع أزياء باللون البرتقالي الداكن.

وأحببنا العباية المعطف باللون الأبيض مع النقشات الملونة من رالف وروسو Ralph & Russo، والمزودة بحزام قماش حول الخصر لإطلالة عصرية في النهار.

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