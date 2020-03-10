إليك 5 أبراج لا يخشون الإصابة بفيروس "كورونا" من بينهم "الحمل والحوت"

تعد الإصابة بالأمراض من الأشياء التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص، لكن هناك طرق مختلفة لمواجهة الأمراض وطرق التعامل معها، حيث أن كل شخص يمتلك ردة فعل معينة تجاه إصابته أو تعرضه لوعكة صحية، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد بين شعوب العالم أجمع نقدم لكم أبراج لا تهب الأمراض تعرف عليهم بحسب خبيرة الفلك "عبير فؤاد".

الحمل

يتجاهل برج الحمل فكرة مرضه، حيث أنه يعرف بطبع التكبر، لذا فسيتجاهل أصحاب برج الحمل فكرة الإصابة بالفيروس الجديد المنتشر، وسيقللون منه مهما كان المرض قوى أو ضعيف إنما سيحاول التعالي على الموقف والتعامل مع باستهزاء.

الحوت

يعرف عن أصحاب برج الحوت أنهم أشخاص رومانسيين، إلا أنهم تجاه ذلك المرض فيتخطوه ويقاوموه بحالة من العناد، وعدم الخوف منه.

الجدى

أما أصحاب برج الجدي فسيواجهون المرض بكل قوة دون خوف أيضًا، كما أنهم سيتعاملون مع الأمر بكل بساطة.

الجوزاء

يعرف عن أصحاب برج الجوزاء أنهم ذات مزاج متقلب، لذلك سيتعاملون مع فكرة انتشار المرض بحالة من الإهمال وعدم أخذه في الحسبان.

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الأسد

يوصف أصحاب برج الحمل بالعناد، لذلك فسوف يتعامل أصحاب ذلك البرج بعناد مع انتشار هذا الفيروس القاتل، وسيقوم بالتعامل معه بكل قوة دون الشعور بأى ضعف تجاه ذلك المرض.

ما هي الأبراج الفلكية

تندرج الأبراج الفلكية أسفل مجموعات من النجوم الموجودة في السماء ولها تأثيرها على شخصية وحياة الإنسان، وقسمها علماء الفلك الذين يملكون خبرة كبيرة بهذا العلم إلى اثني عشر برجًا، جامعة بين أربعة أشياء من الطبيعة وهي: ترابية، هوائية، مائية، ونارية، وقد تطورت الابراج مع تطور علم الفلك والأجهزة العلمية التي يمكنها معرفة مسارات الكواكب والنجوم، والإطلاع على صفات كل شخص من خلال برجه المحدد بتاريخ ميلاده

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