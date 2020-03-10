منها الكمادات الباردة.. 6 طرق طبيعية تساعد على التخلص من آلام البواسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يواجه كثيرون مشكلة في عملية التبرز، نتيجة الإصابة ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، الأمر الذي يدفعهم إلى الشعور بـ"الحزق" عند تفريغ الأمعاء من بقايا الطعام العالقة بها، ما يعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، أبرزها البواسير.

لذا نوضح لكم بعض الطرق الطبيعية التي يمكن تساعدك في التخفيف من أعراض البواسير، وفقا لما ذكر موقع "health line" الطبي.

- نبات الألوفيرا

الألوفيرا، واحدة من أفضل المكونات الطبيعية للعلاج، لأن له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التقليل من تهيج البواسير،

عن طريق وضع القليل من جل الصبار في منطقة البواسير والبدء بالتدليك ببطء، وهو علاج بسيط لتخفيف الآلام.

- الحمام الدافئ من ملح إبسوم

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اجلس في مياه دافئة بحمام المقعدة، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض، ثم يضاف كوبا من ملح إبسوم، ما يساعد على الشعور بالراحة والتخلص من الآلام.

- استخدام المناشف الرطبة

يؤدي استخدام ورق التواليت الجاف إلى تفاقم مشاكل البواسير، لذلك يمكن استخدام المناديل المبللة التي تساعد على التهدئة.

- الكمادات الباردة

تساعد على تهدئة المنطقة المصابة بالبواسير، عن طريق وضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على المنطقة لتخفيف التورم لمدة 15 دقيقة.

- ملابس قطنية فضفاضة

يمكن أن يساعد تبديل الملابس الضيقة المصنوعة من البوليستر بالملابس القطنية في الحفاظ على المنطقة المصابة بالبواسير نظيفة وجافة. وهذه الطريقة تقلل من أعراض البواسير وتساعد في تخفيف التهيج.