6 طرق للتمييز بين الملابس والإكسسوارات التقليدية والأصلية عند الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يخلو أي سوق من تقليد المنتجات الأصلية التي تُباع خداعًا كونها أصلية، سواء كانت في الملابس أو الإكسسوارات أو غيرها.

لذا نقدم لكم 7 نصائح وطرق تساعدك للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لعدم الوقوع في الخداع وفقا لما ذكره موقع "brightside" الأمريكي.

- الجينز

يجب الانتباه إلى الجيب الخلفي للجينز، لمعرفة أنه ذات جودة عالية، وأيضًا التأكد من اسم الماركة بخطوط واضحة، لأن المقلد تحمل حرفا واحدا فقط.

وأيضا أزرار الماركات الأصلية تُصنع من المعدن، أما المقلدة تكون من النحاس أو أي مواد أخرى.

- التيشرت

عليك بالنظر إلى الأزرار واسم الماركة؛ فأزرار المنتجات الأصلية تتميز بأنها تصنع من اللؤلؤ، بشكل مسطح ولا توجد أي كتابة عليها، أما غير ذلك تكون مقلدة.

وأيضا الماركة الأصلية تكون ذات جودة عالية، وجميع الغرز بها متساوية ولا تحتوي على أي خيوط فضفاضة.

- ساعة اليد

يجب الانتباه إلى تفاصيل ساعة اليد، فبعض البائعين يقلدون شكل ولون الساعات الأصلية.

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ويتم صناعة زجاج الساعة الأصلية من الياقوت، وللكشف عن جودته ضع قطرة من المياه عليه وستلاحظ أنها لا تسقط، أما المقلدة تسقط المياه من عليه.

وهناك فرق آخر، فالساعات المقلدة أثناء تحرك مؤشر الثواني تحث صوتا مزعجا، أما غير ذلك تصبح أصلية.

- النظارات الشمسية

لا بد أن يكون جراب النظارة مصنوعًا من الجلد ومحفورا عليه اسم الماركة، وقطعة قماش من خامة المخمل سوداء بالجراب، أما المقلدة الجراب مصنوعا من خامة سيئة الجودة.

وأيضا لا بد من التأكد من وجود كتابة اسم الماركة على العدسة اليسرى بطريقة لا يمكن إزالتها، وأيضا لون النظارة، والرقم التسلسلي.

- البلوزة

للتأكد من جودة البلوزة، عليك سحب قطعة من القماش برفق، إذا لاحظت وجود فجوات بين الخيط فأنها مزيفة، أما الأصلية تتميز بجودتها العالية وجميع الغرز بها متساوية.

- أحذية الكعب العالي

الكعب الأحذية الأصلية يكون مصنوعا من خامة متطابقة من الحذاء، فضلًا عن اسم الماركة وبلد المنشأ على النعل، أما غير ذلك تصبح مقلدة.