رنيم الوليلي وزوجها يدخلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حصول مصر على رقم قياسي جديد لأول زوجين يحققان بطولة العالم للإسكواش، والتي حققها كل من بطل العالم الحالي طارق مؤمن، وزوجته رنيم الوليلي التي حازت على لقبها في العام 2017.

ووفقًا للموقع الرسمي لجينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لكسر وتسجيل الأرقام القياسية في العالم، حصل بطل العالم الحالي طارق مؤمن، البالغ من العمر 32 عاما والمصنف ثالث عالميا للرجال، على لقب بطولة العالم للإسكواش بعد أن تغلّب على النيوزيلاندي "بول كول"، المصنف خامس، في حين نجحت الوليلي، البالغة 31 عاما والمصنّفة الأولى عالمياً للنساء، في الحصول على لقبها عام 2017.

ونجحت الوليلي خلال مسيرتها بإنهاء هيمنة 9 أعوام من الاستحواذ على التصنيف الأول للاعبة "نيكول دايفد" عام 2015، لتصبح أول مصرية في أي رياضة تصنّف الأولى عالميا.

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وتعود قصّة اللقاء الأول بين الزوجين البطلين إلى العام 1997، حيث كان اللقاء الأول بين الطفل ذي التسعة أعوام والطفلة ذات الثمانية أعوام في بطولة محلية لنادي الجزيرة الرياضي بمصر، ثم تقاطعت الطرق مجدداً خلال دراسة الجامعة، واستمرت في عقد قرانهما عام 2014، حتى حصولهما على بطولات العالم ومن ثم لقب جينيس للأرقام القياسية.

وتعليقاً على أسئلة جينيس للأرقام القياسية حول التميز الاستثنائي للمصريين في هذه الرياضة، قال "مؤمن" خلال لقاءه مع الموسوعة إن والديه لم يعتقدا بأنه سوف يصل إلى هذا المستوى في تاريخه، وإنما تعاظمت آمالهم بمرور الوقت، وتحديدا مع رؤية أحمد برادة لاعب الإسكواش المصري السابق يحقق البطولات والمجد لدولته مصر في كل مناسبة تقريبا، إحداها بطولة العالم للرجال التي عقدت في القاهرة عام 1999، كما ظهرت أسماء ساهمت في إلهامه عبر التاريخ أهمها المحترف المصري كريم درويش وعمر شبانة ورامي عاشور.

وتحظى رياضة الإسكواش بشعبية عالية في جمهورية مصر العربية، حيث يحتل 4 رجال مصريين صدارة التصنيف العالمي لهذه الرياضة.

كما استطاع المصريين تحقيق بطولة العالم للرجال في عشرة مناسبات منذ العام 2003، وبالمثل تحتل 4 نساء صدارة تصنيف الرياضة نفسها للنساء، كما يبدو مستقبل هذه الرياضة مبشراً لمصر حيث فاز منتخب البنات للناشئين ببطولة العالم لسبع سنوات على التوالي.