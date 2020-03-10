يسرا: زوجي أقنعني بعدم الإنجاب.. وصالح سليم سر تأخر إعلان زواجنا

أكدت الفنانة يسرا، أنها لم تخفِ نبأ زواجها من خالد صالح سليم، نجل الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، مشيرةً إلى أنها تعرف زوجها منذ أن كانا في السابعة من عمرهما.

وأضافت خلال برنامج "غدا أجمل"، عبر شاشة "mbc" اليوم: "اللي حصل إن والده كان عيان، وقبل ما يسافر كان عاوز يعلن جوازنا، وقتها كنا لسه متجوزين، ومكناش مستعجلين، رفضت واستنينا لما نرجع، لكن لما توفى والده الخبر انتشر".

وأشارت يسرا، إلى أن زوجها أقنعها بعدم الإنجاب، ولم يطلب منها الاعتزال، مؤكدة أنه لا يمانع من عملها كممثلة.