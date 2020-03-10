فيديو.. باحثة بفريق دولي: التوصل لعلاج لكورونا والآن في مرحلة التجربة

"العلاج الآن في مرحلة التجربة"، هكذا أعلنت الباحثة السعودية نهلة إسحاق، المشاركة في الفريق الدولي لتطوير لقاح يعالج فيروس كورونا، عن توصل إحدى الشركات لعلاج للفيروس.

وقالت نهلة: "هناك شركة عالمية تمكنت من تطوير دواء لعلاج كورونا، ووصلت فيه إلى مرحلة التجارب السريرية الثالثة"، وفقا لما ذكرته عبر تصريحات تلفزيونية، نقلا عن وكالة "سبوتنك".

وأضافت نهلة إسحاق، أن المتطوعين لتجربة الدواء جميعهم مرضى، لافتة إلى أنها لا تستطيع حاليا تحديد الفترة الزمنية لمعرفة نتائج التجارب وطرح الدواء في الأسواق.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.