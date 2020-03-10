يسرا: رغبتي في الإنجاب قلت مع العمر.. "راضية تماما بقضاء الله"

أكدت الفنانة يسرا، إن رغبتها في الإنجاب قلت مع العمر، حيث ذكرت أنها جاءت عليها فترة كانت تُريد أن تّحمل، وتحدثت مع زوجها في هذا الأمر، وذلك خلال حوارها في برنامج "غدا أجمل"، الذي يُعرض على شاشة "mbc".

وأضافت "يسرا": "أنا راضية تمامًا بقضاء الله، ساعات بقول لنفسي يمكن ده أحسنلي".

وأضحت أن جدتها كانت تُسميها "سيفين"، وهو الاسم الذي تم تسميته لها منذ الولادة، مؤكدة أن زوجها في المنزل ما زال يناديها بهذا الاسم "أنا وزوجي نعرف بعض من ساعة مكان عندي 7 سنين، هو أصلا عارفني باسم سيفين".