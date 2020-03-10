ظهرت به هيفاء وهبي.. "فستان بليزر" اختيار النجمات في الحفلات والمناسبات

إطلالة لامعة، لفتت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار، خلال حضورها الحفل المفاجئ، الذي أعده فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" لها، بمناسبة عيد ميلادها، مطلة بفستان يشبه السترة، والذي تميز بأنه قصير ولامع وفاتح اللون، ومكشوف الصدر، كما أنه بأكمام طويلة، وفضفاض، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

الأزياء التي ظهرت بها "هيفاء"، تُعرف باسم "فستان البليزر"، وهى زي يشبه السترة، يجري تصميمه على هيئة فستان، وسبق أن تألقت به العديد من الفنانات في الوطن العربي.

"هن" يرصد أبرز نجمات ظهرن بـ"فستان البليزر".

فستان أسود تميز بأنه قصير ومكشوف الصدر، وبدون نقوش، لفتت به الفنانة رانيا يوسف الأنظار، في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، منذ أيام.

لطيفة بتلمع في "متقربليش"

الفنانة التونسية لطيفة، اختارت الإطلالة بفستان بليزر لامع، الذي تميز بأنه فاتح اللون وبأكمام طويلة، خلال جلسة تصوير بوستر الألبوم الجديد لها "متقربليش"، الذي نشرته في مطلع الشهر الجاري.

دينا الشربيني بفستان البليزر مع عمرو دياب

في حفل توزيع جوائز Joy، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 2019، لفتت الفنانة دينا الشربيني الأنظار، بظهورها بفستان بليزر، برفقة الفنان عمرو دياب، في أول إطلالة لهما سويا على السجادة الحمراء.

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الفستان تميز بأنه "ون شولدر"، وأسود اللون، مزين بأزرار ذهبية لامعة، كما أنه قصير، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية بتموجات بسيطة.

إليسا في كندا بفستان بليزر

في نوفمبر 2019، شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها، بصور لها، خلال رحلتها في كندا، متجملة بفستان بليزر قاتم اللون ولامع، كما أنه بأكمام طويلة وقصير.

درة بـ"المخطط" في العرض الخاص لفيلم ماريان خوري

منذ 14 شهرا، لفتت الفنانة التونسية الأنظار، بفستان بليزر مخطط، يجمع بين الأبيض والأسود، في العرض الخاص لفيلم "دعنا نتحدث"، للمخرجة ماريان خوري يوسف شاهين.

نسرين طافش بالأبيض

خلال إحدى السهرات في 2018، أطلت الفنانة نسرين طافش، بفستان بليزر أبيض، من توقيع Elisabetta Franchi، مع حقيبة صغيرة باللونين الأبيض والذهبي.