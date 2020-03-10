فيديو.. بسمة وهبة تمنع الشيشة في مطعمها بسبب كورونا

تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، الذي اجتاح عدد كبير من الدول حول العالم، وراح ضحيته الكثيرون، فرضت الإعلامية بسمة وهبة، إجراءات وقائية داخل المطعم الخاص بها، وشاركت مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكدت خلاله منع الشيشة داخل المطعم.

وقالت بسمة خلال مقطع الفيديو: "الناس اللي مدمنة الشيشة.. دي خطر، وخطر أكبر اليومين دول، إذا كنا عايزين ناخد بطرق الوقاية علشان الموضوع بتاع كورونا".

وتابعت: "أنا أول واحدة في مطعمي بدأت النهاردة.. قرار مفيش شيشة في المطعم مهما كان مكسبها إيه قصاد خسارة أرواح وسلامة الناس.. اللي عايز شيشة سواء في مطعمي أو برا معاه الشيشة بتاعته يمشي بيها طالما انتوا مرتبطين بيها أوي كده ولازم يكون مكان مفتوح".

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أكد في مؤتمر صحفي حول تفشي فيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، أن 93% من إجمالي الحالات المؤكد إصاباتها بالمرض والبالغ عددها نحو أكثر من 114 ألف شخص، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.