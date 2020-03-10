الامارات | مطلوب متطوعين لحقنهم بـ«كورونا».. والمكافأة 4000 يورو!

شكرا لقرائتكم خبر عن مطلوب متطوعين لحقنهم بـ«كورونا».. والمكافأة 4000 يورو! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً، يتنافس الباحثون والعلماء لإيجاد لقاح فعّال للحد من تفشي الفيروس الفتاك.
وسيدفع مركز الملكة ماري للابتكارات الحيوية في العاصمة البريطانية لندن، مكافأة نحو 4000 يورو للمتطوعين الذين سيوافقون على العدوى الطوعية بـ«كورونا» عبر حقنهم بالفيروس عمداً؛ بهدف إجراء دراسة لتطوير التطعيم، بحسب صحيفة «تايمز» البريطانية.
وسيحقن المتطوعون - كما نقل موقع «تي أونلاين» الألماني - بسلالتين أضعف من الفيروس القاتل، الذي أودى بحياة أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء العالم، ما يعطيهم أعراضاً تنفسية مماثلة.
وستقوم شركة هفيفو «Hvivo» التي تدير مختبر كوين ماري بإصابة 24 متطوعاً في كل دفعة بسلالة اسمها «0C43»، وأخرى يرمز لها بـ «229E» من فيروس كورونا.
ويعتقد أن هاتين السلالتين ستسببان أعراضاً تنفسية خفيفة أقل حدة من فيروس كورونا المستجد المتفشي حالياً.
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