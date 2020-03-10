إطلالات النجوم: درة بلوك كاجوال.. وحلا شيحا بإطلالة ربيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إطلالات النجوم عادة ما تخطف الأنظار، ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجوم بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، ويحرص النجوم على مشاركة متابعيهم على موقع "إنستجرام".

- زينة

شاركت الفنانة زينة متابعيها بإطلالة على البحر، مرتدية توب باللون الأبيض، وجاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة بنطلون "هاي وسط" باللونين الأسود والأبيض، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بسيطة، حيث ارتدت نظارة شمسية باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الأبيض، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- ياسمين صبري

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت كاروهات باللونين الأحمر والأسود، وبنطلون باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة بوت فرو باللون البيج، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

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- حلا شيحا

ظهرت حلا شيحا في أحدث صورة لها بإطلالة ربيعية ناعمة، مرتدية بلوزة باللون البينك الهادئ، وجيب منقوشة بالورود، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، مُستخدمة إكسسوارات بسيط على الشعر باللون الفضي، ومكياج هادئ.

- درة

شاركت درة متابعيها بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت من الفرو الأسود، وبنطلون لجين، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع ذلك نظارة شمسية باللون البني الفاتح.

- يسرا

ارتدت يسرا فستاناً طويلاً باللون الأخضر، بصيحة الكشاكش، وزينت الفستان بحزام عند الخصر بنفس لون وخامة الفستان، كما أنها تزينت باكسسوارات، حيث ارتدت خاتم بنفس لون الفستان، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل.