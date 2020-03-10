فيديو.. رضوى الشربيني: "أغبى النساء تذهب لمتزوج".. ومتابعون: تقصد أنغام

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجها "هي وبس"، والذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، عن أغبى أنواع النساء.

حيث ردت "رضوى" على متصلة بها عبر الهاتف، وقالت إن أغبى أنواع النساء هي التي تذهب إلى رجل ترك أخرى لأجلها.

وقالت إن هذا الرجل عاجلا أو آجلا سيتركها هي الأخرى لأجل امرأة ثالثة، وهو ما يجعلها من أغبى أنواع النساء، لأنها لم تفطن إلى تلك الحقيقة.

وأضافت: "في أرامل كتير ومطلقين وسنجل ومنفصل، ليه المتجوز؟، فين الرحمة، فين الشفقة، فين الأخلاقيات، الدنيا دوارة وهيتعمل فيكي".

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وشاركت رضوى الشربيني، الفيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "غبية فعلا وتستاهل كل اللي يحصل فيها"، وقالت أخرى: "كلامك يوزن ذهب، صح عندك حق".

فيما ربطت أخريات بين كلامها وانفصال أنغام وأحمد إبراهيم، الذي كشفه الأخير أمس، فقالت متابعة: "رضوى انتي تقصدي أنغام أكيد"، وقالت أخرى: "زي ما يكون بتتكلمي عن أنغام".

وكان الملحن أحمد إبراهيم، قد أعلن أمس، انفصاله عن الفنانة أنغام، ولكنه لم يحدد إذا كان الطلاق قد وقع أم لا، وقال إنه لا يزال يحبها رغم البعد، وسيكن لها كل الاحترام دوما.