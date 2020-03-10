من الأندلس.. فساتين إيلي صعب مناسبة لحضور حفلات الزفاف أواخر خريف 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما كان المصمم اللبناني إيلي صعب من أبرز مصممي الأزياء المفضلين لدى المشاهير، وليس من الصعب معرفة السبب، وبالنسبة لخريف 2020، قدم المصمم مجموعة متكاملة وراقية غنية بالتفاصيل واللمسات المميزة في قصر طوكيو ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
كانت الأندلس هي مصدر الإلهام وراء تشكيلة إيلي صعب، حيث كانت السبب وراء تلال الدانتيل، والأهداب، وتطريزات الترتر، وطبقات الكشكشة، وسترات البوليرو، والكابات، والأحزمة الجذابة، والأكتاف الضخمة، وربطات البو، وشملت المجموعة 61 إطلالة متنوعة، وكان هناك ريش أسود طويل زين الفساتين الشفافة والسوداء، و بلورات الكريستال بحجم الإبهام.
وافتتح إيلي العرض بسلسلة من الإطلالات في ظلال الأبيض والأسود، وتضمنت المجموعة بدلات أنثوية كاملة مزينة من الأمام بربطات بو ضخمة، فساتين برقية عميقة بقصة V، و قماش الدانتيل المخرم الشفاف peekaboo الذي زين كل شيء، من التنانير بقصة قلم رصاص إلى الفساتين الواسعة.
كان هناك الكثير من القطع للارتداء اليومي مثل الفساتين الطويلة المزينة بالزهور المثالية لحضور حفلات الزفاف في أواخر الخريف، وأيضًا بعض الفساتين المناسبة للسجاد الأحمر، مثل فستان الريش المنمق باللؤلؤ بطابع رومانسي غامض والذي اختتم العرض.
ومن أبرز القطع التي أثارت اهتمام الضيوف، نذكر فستانًا مخمليًا لونه أسود ماكسي بفتحة جانبية وأكمام الكيمونو وثلاثة رقع فقط من التطريزات، وفستان التول الأسود بربطة بو سوداء ضخمة مثبتة على الرقبة منسقاً مع كاب في ظل العاجي، وحذاء بوت أسود مترهل وزوج من القفازات.
وأشار المصمم اللبناني إلى الاتجاه البرجوازي في عرضه بتقديم معطف رمادي من التويد ومعطف ترانش منسق مع بدلة الشورت وزوج من أحذية البوت العالي من نفس القماش.
إجمالا، امرأة إيلي صعب ليست مستعدة لتقديم تنازلات، كما أوضح المصمم في ملاحظات العرض واصفا إياها بأنها "مثل الأندلس".
اكتشفي معنا المزيد من القطع من مجموعة أزياء إيلي صعب لخريف 2020، وشاركينا رأيك.
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