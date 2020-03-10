شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة رئيس الوزراء الأردني بـ الحزام الناري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة الأردنية اليوم على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة عن تغيب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن اجتماع مجلس النواب صباح اليوم نظرا لتعرضه لوعكة صحية، حيث كشف عن اصابة الرزاز بـ"الحزام الناري".
وسيرأس وزير الخارجية أيمن الصفدي اجتماع مجلس الوزراء اليوم بديلاً عن الرزاز، وهو الاجتماع الذي ينتظر ان يتخذ اجراءات جديدة في مواجهة فايروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اصابة رئيس الوزراء الأردني بـ الحزام الناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.