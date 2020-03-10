الامارات | اصابة رئيس الوزراء الأردني بـ الحزام الناري

شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة رئيس الوزراء الأردني بـ الحزام الناري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة الأردنية اليوم على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة عن تغيب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن اجتماع مجلس النواب صباح اليوم نظرا لتعرضه لوعكة صحية، حيث كشف عن اصابة الرزاز بـ"الحزام الناري".

وسيرأس وزير الخارجية أيمن الصفدي اجتماع مجلس الوزراء اليوم بديلاً عن الرزاز، وهو الاجتماع الذي ينتظر ان يتخذ اجراءات جديدة في مواجهة فايروس كورونا.