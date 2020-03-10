الدراسة تعطلت بسببها.. نصائح وتحذيرات مهمة في موجة طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس الجاري على مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الأمطار تتساقط خلال هذه الفترة، وستكون شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل حد السيول على شمال سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

تأجيل الدراسة:

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس، بسبب تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفى ضوء توقعات الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، جمعنا لكم مجموعة من النصائح المهمة والضرورية، من الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على "فيسبوك"، ووزارة الصحة وخبراء الأرصاد.

تحذيرات:

- احذر استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المفتوحة أثناء هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق لأنها إحدى وسائل جذب الصواعق بسبب الموجات الكهرومغناطيسية، إضافة إلى المادة التي تصنع منها، إذ قالت سويندا اسبريت الطبيبة بمستشفى نورثويك بارك في إنجلترا "هذه الظاهرة النادرة قضية تتعلق بالصحة العامة والتوعية مهمة للتأكيد على خطر استخدام الهواتف المحمولة في الاماكن المكشوفة أثناء الطقس العاصف للوقاية من عواقب مهلكة في المستقبل تسببها الاصابة بصاعقة برق".

- احذر ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها، أو بشوارع هابطة تجنبًا لإتلافها من مياه الأمطار، وذلك وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على "فيسبوك".

- احذر لمس أعمدة الإنارة أثناء الأمطار أو عند زيادة برك المياه بالشوارع، لتجنب الصعق الكهربائي، حفاظًا على أرواحكم وحياة أطفالكم

- تجنب القيام بالأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

- احذر من تساقط أي أجسام صلبة من أعلى المباني أثناء هبة الرياح الشديدة، واحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة.

نصائح عامة:

- متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد لتجنب المناطق الخطرة والحصول على أحدث المعلومات باستمرار.

- تأجيل السفر غير الضروري، وفي حالة السفر يجب اتخاذ جميع الاحتياطات للسيارة وترك مسافة أمان جيدة وغلق نافذة السيارة.

- شرب السوائل الساخنة على مدار اليوم، والإكثار من تناول المياه، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وعدم التخفيف وإن ارتفعت درجات الحرارة بشكل مؤقت.

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- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة خاصة المليئة بالمدخنين، ويفضل عدم الاستحمام خلال أيام الطقس السيئ؛ لأن ذلك يساعد على الإصابة بنزلات البرد.

لأصحاب هذه المهن:

قدّمت صفحة "الطقسجي للأرصاد الجوية" على "فيسبوك"، وهي صفحة متخصصة معنية بأحوال الطقس، مجموعة من النصائح وجاءت كالتالي:

- على المهندسين والعمال إخلاء المواقع الإنشائية، وإنزال الرافعات أو تأمينها وعدم استخدام السقالات، خلال يومي الخميس والجمعة، وأخذ الاحتياطات والتدابير من سرعات الرياح العاتية.

- على المزارعين أخذ جميع الاحتياطات والتدابير من كمية مياه الأمطار الضخمة والرياح العاصفة المنتظرة.

- على التجار عدم رص البضاعة والمخزونات خارج المحال، بسبب الرياح الشديدة.

- على أصحاب الفرش بالأسواق على سبيل المثال "الموسكي"، إلغاء الأسواق الشعبية تمامًا ليومي الخميس والجمعة، وإزالة البضائع من الشارع لعدم تعرضها للإتلاف والخسارة.

- لأصحاب المداخل الهابطة عن مستوى سطح الأرض كأحواش المنازل والمحلات ضرورة تنفيذ "صبة" لا تقل عن 20أو 30 سم لحجز مياه الأمطار.

لتجنب انتقال عدوى الإنفلونزا:

- الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر؛ للتخلص من الجراثيم.

- تقليل الاختلاط بالمريض خلال ظهور أعراض الأنفلونزا، وتجنب لمس متعلقاته الخاصة لعدم انتقال العدوى.

- تناول المشروبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، خاصة الزنجبيل خلال فترة إصابة أحد أفراد الأسرة بنزلات البرد.

- تناول الأطعمة الصحية والفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية ومنها الجوافة والبرتقال.

- الحصول على قدر كافِ من النوم "ليس أقل من 7 ساعات" حتى لا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا 3 أضعاف.