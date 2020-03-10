قبل الصيف.. كيف تتخلص بسهولة من رائحة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

مع بداية دخول فصل الصيف، يرتفع العرق في الجسم بنسبة عالية، ما يؤدي إلى زيادة الروائح الكريهة في الجسم بشكل عام والقدم بشكل خاص.

ومع ارتداء الحذاء لفترات طويلة أثناء اليوم، تزداد رائحة القدم غير المستحبة بشكل كبير، حيث تزداد البكتيريا والفطريات في الحرارة والرطوبة والظلام، كما أوضح موقع "health.clevelandclinic ".

ولكن ببعض الخطوات البسيطة، سوف تتخلصون من هذه الروائح الكريهة:

-الملح والخل

يساعد الماء الدافئ مع الملح أو الخل ما بين 10 إلى 20 دقيقة، على سحب الرطوبة من القدمين، فالخل يعمل على قتل البكتريا بل يطردها تمامًا من الجلد.

تعقيم الحذاء

استخدم مطهر للحذاء يحتوي على الكحول، لتطهيره بالكامل، ما يمنع الروائح الكريهة بالداخل، وقتل البكتريا.

- الشاي الأسود

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نقع القدم في الشاي الأسود، يساعد على قتل البكتريا التي تسبب الرائحة الكريهة في القدم.

اغلي كيسين من الشاي الأسود في نصف لتر من الماء لمدة 15 دقيقة، واتركها تبرد ثم ضع قدميك في الماء لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

زيت اللافندر

زيت اللافندر لا تنبعث منه رائحة مميزة وجذابة فقط، ولكنه يساعد أيضًا في قتل البكتيريا، ويمنكم تدليك القدم ببضع قطرات من اللافندر يوميًا قبل النوم

النشا

النشا يمتص العرق من القدم، ويحافظ على قدميك بلا رائحة كريهة، يمكنك رش النشا قبل ارتداء الجوارب يوميًا.

مقشر النعناع

استخدم النعناع مع السكر، لتعطير القدم، والتخلص من الخلايا الجلد الميتى.

ضعي نعناع وسكر، وزبادي وعصير لمون وخمس قطرات من زيت النعناع إلى أن تتكون لديك عجينة لينة لتدليك القدم.