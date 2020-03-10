ارتفاع في أسعار الكمامات بسبب كورونا.. ما نصائح "الصحة" العالمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يومًا بعد يوم، يزداد نسبة المستخدمين للكمامات الطبية في مصر، بعد زيادة انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إلى أن أصبح اللونين الأزرق والأبيض معتادين في الشارع.

زيادة الطلب اليومية على الكمامات، أدت إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وذلك مقارنة بأسعارها قبل انتشار الفيروس.

ويتفشى الفيروس في 110 دول حول العالم، حتى قتل نحو 4027 وأكثر من 114,533 مصابًا حتى الآن، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، ارتفاع إجمالي الحالات المصابة إلى 59 حالة.

الكمامات والمطهرات

أسعار الكمامات في مصر شهدت ارتفاعًا تدريجيًا إلى أن وصلت زيادتها إلى 600% في السوق، بحسب ما أوضح زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، في تصريح سابق لـ"الخليج 365".

وأوضح مسؤول مبيعات في إحدى صيدليات القاهرة لـ"الخليج 365"، أن الكمامة العادية التي تصلح للاستخدام اليومي، ارتفع سعرها من 1 جنيه إلى 7 جنيهات ونصف.

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وفيما يخص الكمامة المستوردة "بفلتر"، فقد اختلف سعرها بين الصيدليات، حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 125 في، بدلًا من 20 و30 جنيهًا قبل الأزمة، بينما وصل سعرها على مواقع التجارة الإلكترونية إلى 400 جنيه لـ4 كمامات.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن "التكالب على شراء الكمامات، خلق سوق موازية تبيعها بأسعار مضاعفة في السوق".

ولم تسلم مطهرات اليد، من زيادة وارتفاع الأسعار، فارتفع بعضها من 10 جنيهات إلى 20 و32 جنيهًا في بعض الصيدليات.

لا يجب الإفراط في استخدامها

كانت منظمة الصحة العالمية أوصت بألا يرتدي أفراد المجتمع الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض (أي الذين ليس لديهم أي أعراض تنفسية) أقنعة طبية (كمامات)، لأنه لا توجد حاليًا أي بيّنات على أن استعمال الأشخاص الأصحاء للأقنعة الطبية بشكل روتيني يمنع انتقال فيروس كورونا المستجد.

وبالمقابل، أوصت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أفراد المجتمع المحلي الذين تظهر عليهم أعراض المرض بأن يستعملوا الأقنعة الطبية، مشيرة إلى أن سوء استعمال الأقنعة الطبية والإفراط في استعمالها قد يؤديان إلى نقص حاد في مخزون الأقنعة، ومن ثمّ حرمان الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها من ارتدائها.