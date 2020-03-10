"الصحة العالمية" تقدم توصيات بأنواع مطهرات للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتمدّد فيروس كورونا المعروف عليما باسم "كوفيد 19"، طولًا وعرضًا حتى انتشر في 110 دول حول العالم، وقتل نحو 4027 وأكثر من 114,533 مصابًا حتى الآن.

وفي ظل تخوف الكثيرون، توصي منظمة الصحة العالمية، باستخدام مطهرات خاصة لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالوقاية، مثل غسل اليدين وعدم ملامسة الوجه وغيرها.

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إن لتنظيف البيئة في مرافق الرعاية الصحية أو المنازل التي يوجد فيها المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد أو الذين تأكّدت إصابتهم بها، ينبغي أن تُستخدم المطهرات الفعالة ضد الفيروسات المغلفة، مثل كورونا المستجد وغيره من أنواع فيروسات كورونا.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المطهرات، بما فيها تلك الشائعة الاستعمال في المستشفيات، والتي تعد فعالة ضد الفيروسات المغلفة.

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وتنص توصيات منظمة الصحة العالمية حاليًا على استخدام ما يلي:

70% من الكحول الإيثيلي لتطهير المعدات المخصصة القابلة للاستعمال المتكرر (مثل مقاييس الحرارة) عقب كل استخدام

هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 0.5% (ما يعادل 5000 جزء في المليون) لتطهير الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر في المنازل أو في مرافق الرعاية الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا تتوفر حاليًا أي بيانات عن درجة ثبات الفيروس على الأسطح، إذ أظهرت البيانات المستقاة من الدراسات المختبرية التي أجريت على الفيروس المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أن درجة ثبات الفيروس في البيئة يتوقف على عدة عوامل، بما فيها درجة الحرارة النسبية والرطوبة ونوع السطح.

وتواصل المنظمة رصد البيّنات القائمة بشأن فيروس كورونا المستجد وستقدم أحدث المعلومات بمجرد توفر هذه البيّنات.